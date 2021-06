Inter, tutto sull'idea Keita: il rapporto con Inzaghi e gli intrecci di mercato

Il mercato interista, complice la crisi pandemica, questa estate sarà caratterizzato da colpi con esborsi economici tutt'altro che onerosi. Nulla di nuovo dunque sin qui, ma la filosofia dell'Inter rimane la medesima dell'estate scorsa: puntare al vertice ed essere quanto più competitivi possibile.

Per fare ciò, la dirigenza di Via della Liberazione sta valutando un nome già conosciuto all'interno dell'ambiente nerazzurro e che di recente si sarebbe addirittura proposto per far ritorno a Milano (leggi la nostra esclusiva qui). Stiamo parlando di Keita Balde, attaccante classe 1995 attualmente in forza alla Sampdoria.

Il senegalese farebbe ritorno all'Inter per due motivi: il primo è legato all'esperienza in Lombardia che gli è rimasta particolarmente nel cuore. Il secondo, invece, fa riferimento a Simone Inzaghi. Con il tecnico di Piacenza Keita nel 2016/2017 in Serie A ha disputato la stagione migliore della propria carriera, mettendo a segno 16 reti e 5 assist in 31 presenze.