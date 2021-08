Inter, tutto su Vlahovic: prima offerta rifiutata dalla Fiorentina

L'addio imminente di Romelu Lukaku all'Inter e il suo passaggio al Chelsea, permetterà alla società nerazzurra di incassare una cifra enorme che, in parte, verrà destinata al calciomercato proprio per andare alla ricerca di un sostituto all'altezza del centravanti belga. Tanti sono i nomi nella lista dei dirigenti di viale della Liberazione: da Zapata a Immobile, fino a Dzeko, ma c'è un giocatore che piace più di altri.

Si tratta dell'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che piace molto ai nerazzurri, ma che Commisso non vuole assolutamente cedere. Secondo quanto riportato da sito FirenzeViola.it, ci sarebbe già stato un approccio tra Inter e Fiorentina per parlare del giovane classe 2000 con un'offerta di Marotta e Ausilio pari a 40 milioni di euro, rifiutata vista la richiesta di 60 milioni di euro (oltre alla commissione dell'agente che dovrà essere pari a 5 milioni).

Una trattativa complicata perchè il giocatore sta trattando il rinnovo con la Fiorentina e perchè non è mai facile trattare con un presidente molto rigido come Rocco Commisso. Un primo sondaggio per valutare le volontà e provare a tracciare la strada, ma a Firenze, in questo momento, resistono all'assalto. Servirà un'offerta economica ben maggiore rispetto a quella fatta da parte dell'Inter.