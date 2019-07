Inter, tutto su Bale in caso di mancato arrivo di Lukaku

La trattativa tra l'Inter e il Manchester United per Romelu Lukaku è ben lontana dalla definizione, in quanto le parti non riescono a trovare l'accordo definitivo per l'approdo a Milano dell'attaccante belga.

Nel caso in cui l'operazione non dovesse andare a buon fine, un possibile obiettivo dei nerazzurri potrebbe essere Garteh Bale, pubblicamente scaricato dal tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. Così si legge nel portale "calciomercato.it": "Ad oggi la destinazione più probabile per il giocatore sembra essere la Premier League con il Tottenham pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni di euro ma attenzione anche a ManchesterUnited e Psg. Due squadre con un potenziale economico importante, capaci di regalarsi un giocatore top come Bale. In Italia, nei mesi scorsi, il gallese è stato accostato all'Inter: ad oggi sembra essere solo una suggestione di mercato ma se i nerazzurri non dovessero riuscire a chiudere per Lukaku i soldi per sognare il colpo Bale ci sarebbero".