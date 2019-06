Inter, tutto fatto per la cessione di Pinamonti al Genoa: le cifre dell'affare

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma questa mattina Sky Sport è stato abbastanza chiaro: il passaggio di Andrea Pinamonti nella Genova rossoblù è stato ormai definito.

All'Inter andrà una cifra che oscilla tra i 16 e 18 milioni di euro con la possibilità per il club meneghino di prelevare nuovamente l'attaccante a partire dal 2020. Un accordo ribattezzato con il classico "gentlemen agreement".

Pinamonti sarà in città già nel pomeriggio per svolgere le visite mediche. Adesso resta da capire se sempre col Genoa si riuscire a chiudere - questa volta in sinergia - l'operazione che porta Pedro De La Vega.