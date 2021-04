Inter, tutti pazzi per Satriano: chiara la volontà dei nerazzurri

In casa nerazzurra sta nascendo una nuova stella, si tratta di Martin Satriano, capocannoniere dell’Inter Primavera allenata da Armando Madonna. Centravanti tecnico e fisico (187 cm) che può ricoprire tutti i ruoli offensivi, considerato uno dei migliori giovani in circolazione nel suo ruolo.

Il talento uruguaiano, acquistato dall’Inter nel gennaio dell’anno scorso dal Nacional de Montevideo per 2,4 milioni di euro, ha realizzato finora 8 gol in 18 presenze. Le sue ottime prestazioni avrebbero attirato l’attenzione di diversi top club che sarebbero pronti a tentare l’assalto nella prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra le squadre interessate al talentino nerazzurro ci sarebbero: Arsenal, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain e Red Bull Lipsia. L’Inter vorrebbe puntare su di lui anche per il futuro e non sembrerebbe intenzionata ad ascoltare offerte, ma non è escluso che possa cambiare idea idea di fronte ad un'offerta importante.