Inter, trovato l'accordo con il prossimo difensore: le ultimissime

Inter, trovato l'accordo con Gleison Bremer.

Il difensore del Torino, in questa stagione, sta dimostrando tutto il suo grande valore e sta dimostrando di essere uno dei migliori difensori centrale del campionato di Serie A, tanto da attirare su di se tante sirene di tanti grandi club d'Europa. Uno di quelli ad essersi informati per prima è stato l'Inter, che avrebbe già parlato parecchi volte con il calciatore per provare a bloccarlo e a trovare un accordo e cercare, poi, nel corso dell'estate, di imbastire una trattativa con Urbano Cairo per portarlo a Milano.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, non sarà cosa facile, ma Piero Ausilio è molto fiducioso di poter portare a casa il giocatore in vista della prossima stagione. Infatti, il brasiliano ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno del 2023 con la promessa di essere ceduto ad una big a giugno e, a quanto pare, ci sarebbe stata una stretta di mano con l'Inter che, quindi, visto che il giocatore ha dimostrato di essere uno che tiene alla parola data, si sente tranquilla sotto questo aspetto, anche con le sirene di altre big europee, Bayern su tutte.

Insomma, un eventuale acquisto di Bremer sarebbe davvero molto importante per un reparto difensivo che, nelle ultime settimane, sta avendo parecchia incertezza. Per il valore e per la crescita dimostrata dal difensore brasiliano, bisognerà lottare con il Torino per la cifra da pagare, sperando che, da questo punto di vista, la stretta di mano di cui si è detto, non venga superata da altre società che hanno una disponibilità economica superiore a quella attuale dell'Inter.