Inter, tre colpi con i soldi di Onana: gli obiettivi di Marotta e Ausilio

06/07/2023

Inter, con i soldi di Onana si punta a tre colpi. Sono ore frenetiche in casa nerazzurra per quanto riguarda il calciomercato. Dopo aver detto addio a Brozovic e dato il benvenuto a Thuram, Bisseck e Frattesi, la società di viale della Liberazione si prepara ad effettuare nuove operazioni sia in entrata che in uscita.

Il primo nome dato in partenza è quello di Andrè Onana. Per il portiere camerunese, infatti, è forte il pressing del Manchester United che ha tutta l’impressione di portare a termine la trattativa. E l’impressione è che alla giusta cifra, così sarà. Con i soldi ricavati dall’eventuale cessione di Onana, Marotta e Ausilio starebbero pensando ad un triplo colpo per rimpolpare la rosa in tutti quei ruoli che, in questo momento, sono scoperti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, Tuttosport, infatti, il primo nome della lista è quello del portiere dello Shakhtar Donetsk, Trubin, che interessa da tempi non sospetti. Poi, ci si concentrerà sul riportare a Milano Romelu Lukaku, per cui ci sono discorsi in essere con il Chelsea per provare a fare un’operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Infine, l’ultimo nome è quello del difensore che dovrà fungere da braccetto. In tal caso, le piste sono due, o quella – più probabile – che porta al centrale dell’Atalanta, Mehdi Demiral, oppure quella mai svanita del tutto che porta al difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah.