Inter, tracciata la strategia: via Icardi per puntare un top player. Due i nomi

Il Corriere dello sport questa mattina ha focalizzato la sua attenzione sulle strategie di mercato nerazzurre. L’obiettivo è quello di cedere Mauro Icardi, così da poter finanziare l’acquisto di un top player.

I nomi che piacciono sono i due ormai noti. Il primo è quello di Lukaku, attaccante belga del Manchester United che Conte avrebbe voluto già al Chelsea. Il giocatore è apprezzato in particolar modo per le sue doti fisiche, e sarebbe ideale per il gioco dell’ex CT.

Il secondo nome è quello di Chiesa. L’attaccante della Fiorentina costa 70 milioni di euro e la Juventus lo segue da tempo, ma in estate l’Inter farà comunque un tentativo molto serio.