Inter, tra i due litiganti il terzo gode? Per il dopo Skriniar un vecchio nome

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/01/2023

Inter, tra Djalò e Lindelof c’è un terzo nome per il post-Skriniar. La notizia di ieri sera, dopo la vittoria contro la Cremonese, è quella del possibile addio di Milan Skriniar fin dalla finestra di gennaio. Il Paris Saint Germain ha già avanzato una prima proposta da 10 milioni di euro in viale della Liberazione, che è stata rispedita al mittente a fronte di una richiesta del doppio.

Le due società stanno trattando ed è per questo che l’Inter e la sua dirigenza hanno fretta di raggiungere un accordo per evitare di perdere il giocatore a parametro zero e per avere il tempo necessario di trovare un sostituto last minute. I nomi fatti sono quelli di Tiago Djalò del Lille e di Lindelof del Manchester United. Ma sono difficili da raggiungere e una terza pista si sta aprendo.

Inter, tra Tiago Djalò e Lindelof si sta aprendo una terza via: il suo costo è di circa 10 milioni di euro

Come detto, dunque, la società non vuole farsi trovare impreparata e sta cercando un sostituto che possa prendere il posto di Skriniar a partire dall’1 febbraio. Nelle scorse ore, da più parti, si sono fatti i nomi, come anticipato, di Tiago Djalò del Lille e di Lindelof del Manchester United. Per il primo, la società francese, non ha intenzione di venderlo a gennaio, per il secondo, l’Inter, vorrebbe solo il prestito, cosa non gradita agli inglesi.

Ecco perchè, secondo quanto riportato dal giornalista di SportMediaset, Marco Barzaghi, una pista concreta potrebbe portare al difensore dell’Udinese, Rodrigo Becao. Il giocatore, in una recente intervista, ha ammesso come a gennaio o giugno potrebbe lasciare la squadra bianconera, ragion per cui potrebbe essere lui il dopo Skriniar. I friulani valutano il difensore brasiliano circa 10 milioni di euro. Una cifra che i nerazzurri sarebbero disposti a spendere.