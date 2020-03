Inter, tra cessioni a titolo definitivo e possibili colpi ad effetto

Provando ad ignorare per un momento l'emergenza COVID-19 che sta mettendo in ginocchio l'intero pianeta, il Sun questa mattina si è soffermato sui calciatori ceduti in prestito dall'Inter e che potrebbero essere riscattati.

Partendo da coloro i quali possono portare nelle casse nerazzurre maggiore liquidità, impossibile non citare Mauro Icardi, Ivan Perisic, Joao Mario, Radja Nainggolan e Valentino Lazaro. Tutti godono di valutazioni di mercato differenti ovviamente, ma qualora venissero riscattati tutti il club di Viale della Liberazione incasserebbe più di 100 milioni di euro.

Inoltre, a questi si aggiungono anche i nomi di Andrei Radu, Dalbert, Federico Dimarco, Facundo Colidio, Xian Emmers e Gabriel Brazao. Un tesoretto da circa 150 milioni di euro complessivi che potrebbe essere impiegato dall'AD interista Beppe Marotta per investire sul mercato e regalare ai tifosi colpi in stile Romelu Lukaku.