Inter, torna in auge un vecchio pallino a centrocampo

Inter e Atalanta si sfidano sul mercato per un vecchio pallino dei nerazzurri di Milano e che adesso milita tra le file del Krasnodar. Parliamo del centrocampista Tony de Vilhena.

Per portarlo a casa ci vogliono non meno di 10 milioni di euro, cifra abbordabile per entrambe e che potrebbe far si che anche a centrocampo si muova qualcosa sul mercato.

Insomma, suggestioni e possibilità per la sessione estiva. L'Inter si muove per regalare a Simone Inzaghi le giuste alternative che possano dare una rosa competitiva.