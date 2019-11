Inter, torna di moda un centrocampista che è stato ad un passo in estate

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport l'Inter, per rinforzare il centrocampo, non avrebbe mollato un giocatore che in estate era stato ad un passo.

Si tratta di Rodrigo De Paul, giocatore argentino dell'Udinese, che sembrava essere stato bloccato dalla dirigenza nerazzurro, che poi ha deciso di puntare su altri giocatori.

Ora, in vista di gennaio, secondo il quotidiano romano, la pista potrebbe scaldarsi di nuovo. La richiesta si aggira sui 30-35 milioni di euro, ma l'Inter dovrà obbligatoriamente ragionare sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. C'è poi la possibilità di inserire Di Marco come contropartita.