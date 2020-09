Inter, Thomas è l'alternativa a Kantè. Ipotesi di scambio con l'Atletico Madrid

Il grande sogno dell'Inter e di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo è il francese del Chelsea N'Golo Kantè, ma strapparlo ai Blues sembra tutto tranne che una passeggiata. Per questo la dirigenze nerazzurra sta cominciando a valutare delle alternative, su tutti spunta il nome di Thomas Partey dell'Atletico Madrid.

Tuttosport parla di una maxi-operazione che coinvolgerebbe anche i due croati, Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic, che sono sul mercato. L'Atletico potrebbe essere interessato a loro nell'ambito di una trattativa con i nerazzurri per il centrocampista ghanese.

L'Inter tiene molto sotto osservazione la situazione legata a Thomas, che ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, con un contratto che lo lega ai Colchoneros fino al 30 giugno 2023. Lo stesso valore che l'Inter da, più o meno, alla coppia croata. 40 milioni il valore di Brozovic e 12-15 a Perisic.

Non è una trattativa così impossibile, perchè darebbe all'Inter e a Conte il centrocampista che cerca e al contempo libererebbe due giocatori che non sembrano essere al centro del progetto 2020/21 dei nerazzurri.