Inter, The Sun: il dopo Lautaro può arrivare dal City: occhio allo scambio

Inter, continuano a susseguirsi le voci di un possibile addio di Lautaro Martinez a fine stagione e di conseguenza il nome del suo eventuale sostituto.

L’argentino sta vivendo un inizio di 2022 complicato dal punto di vista realizzativo ed è finito al centro delle critiche. L’ultimo gol su azione risale allo scorso 17 dicembre ed è a secco da ben sette partite consecutive in campionato e in questa stagione non ha mai segnato in Champions League. Stando alle ultime indiscrezioni indiscrezioni, la società interista starebbe valutando se puntare su di lui anche per il futuro ed avrebbe iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto.

L’ultimo nome accostato ai nerazzurri sarebbe quello di Gabriel Jesus del Manchester City. A riportarlo è il quotidiano inglese The Sun, spiegando che il centravanti brasiliano sarebbe il nome in cima alla lista nerazzurra nel caso in cui dovesse partire Lautaro Martinez. Gabriel Jesus è in scadenza di contratto nel 2023 e al momento non ci sarebbero novità per il rinnovo. I nerazzurri lo seguono dai tempi in cui era al Palmeiras e sarebbero pronti a tentare l’assalto. Secondo quanto svela l’autorevole quotidiano britannico, non è da escludere che le due società possano imbastire un clamoroso scambio tra lui e Lautaro Martinez. L’argentino sarebbe un profilo molto gradito a Pep Guardiola e lo accoglierebbe molto volentieri. Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione, si attendono ulteriori novità nei prossimi mesi.