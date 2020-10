Inter, terminato l’incontro con l’agente di Nainggolan: affare bloccato

Ancora incerto il futuro di Radja Nainggolan per la prossima stagione. Il belga ha raggiunto qualche giorno fa l’accordo con il Cagliari, ma ancora c’è una notevole distanza tra le due società per la formula e il prezzo del trasferimento.

Nel primo pomeriggio Alessandro Beltrami, agente del giocatore, ha avuto un incontro con la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Liberazione per cercare di sbloccare la trattativa.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il summit non avrebbe avuto il risultato desiderato e l’affare sarebbe ancora bloccato. L’Inter è disposta a cedere il belga soltanto a titolo definitivo e resta ferma sulle proprie posizioni. Il club di Giullini vorrebbe prenderlo in prestito e non darebbe ancora garanzie sull'obbligo di riscatto.Il mercato si chiude alle ore 20:00 e il Cagliari sarebbe pronto a fare un altro tentativo in extremis per cercare di convincere i nerazzurri.