Inter, tanta concorrenza per Pellegrini: la volontà del ragazzo però è chiara

Non arrivano buone notizie per l'Inter per quanto concerne Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe '95, che tanto piace ai nerazzurri, sembra essere finito nel mirino di Milan e Tottenham.

Sul contratto dell'ex Sassuolo ad oggi vige una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, pagabile in due esercizi differenti. Un'operazione che fa gola anche a chi come il Milan non può permettersi spese folli come fatto due anni fa.

Il ragazzo però, dal canto suo vorrebbe rinnovare il proprio contratto con la Roma in modo tale da raccogliere l'eredità di Francesco Totti che per lui ha speso parole di stima e fiducia. In quest'ultimo caso, la clausola rescissoria da 30 milioni verrebbe eliminata.