Inter, svolta per la cessione di Joao Mario: parti vicine all’accordo

L’Inter è al lavoro per la cessione a titolo definitivo di Joao Mario. Il portoghese ha vinto da protagonista il campionato con lo Sporting Lisbona e avrebbe convinto il club a puntare su di lui anche per il futuro. Il centrocampista non rientra più nei piani dell’Inter e avrebbe più volte ribadito la sua volontà di restare in Portogallo.

Lo Sporting avrebbe intensificato le trattative con l’Inter e come riportato dai portoghesi di Record, l’intenzione dei club sarebbe quella di trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti e chiudere l'affare il più presto possibile.

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di non fare minusvalenze e sarebbero comunque disposti ad abbassare le proprie pretese e accontentarsi di una cifra di almeno 8 milioni di euro. Lo Sporting, invece, non avrebbe al momento la liquidità necessaria e starebbe trattando per un pagamento dilazionato.