Inter, svolta per il futuro De Paul. L’argentino più vicino alla cessione?

L’Inter sta vivendo un periodo di difficoltà economica che le sta impedendo di agire sul mercato in questa sessione invernale. La dirigenza nerazzurra sarebbe comunque al lavoro per il futuro e sarebbe pronta a piazzare alcuni colpi per la prossima estate.

Uno dei nomi in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino, da tempo nel mirino dell’Inter, si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori talenti del campionato italiano. L'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di bloccarlo il prima possibile in vista della prossima stagione.

Come riportato da calciomercato.com, il classe ‘94 sarebbe pronto ad entrare nella scuderia di Mino Raiola. Il cambio di procuratore potrebbe quindi rappresentare la svolta per il suo futuro. Il centrocampista sembrerebbe ormai intenzionato a lasciare il club friulano entro il termine di questa stagione per tentare il definitivo salto di qualità in una big. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche la Juventus, che grazie agli ottimi rapporti con l’Udinese e l’avvento di Raiola potrebbe complicare i piani nerazzurri.