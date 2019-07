Inter, su Zapata Gasperini è stato chiaro: ad oggi nessuna offerta

Come ormai noto, l'Inter è alla ricerca di un attaccante per rimpiazzare il sempre più esilitato Mauro Icardi. Sotto questo aspetto il favorito resta Romelu Lukaku, ma le richieste elevate del Manchester United (pari ad 83 milioni) stanno bloccando il tutto.

E' cosi che entra nuovamente in scena il nome di Duvàn Zapata, bomber molto gradito dai meneghini ma per il quale il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini precisa:

"Quanta paura ha che possa arrivare un’offerta irrinunciabile per qualche big? Su questo è stato molto chiaro il presidente. L’unico che potrebbe avere un’offerta di questo tipo è Zapata, ma oggi quest’offerta non c’è. Non ci possiamo fasciare la testa prima di rompercela".