Inter, su Zaniolo piomba il Tottenham: tesoretto anche per i nerazzurri

Nicolò Zaniolo è destinato ad infiammare il mercato europeo delle giovani promesse. Il classe '99, passato alla Roma due estati fa nell'operazione che vide Radja Nainggolan trasferirsi all'Inter, è finito nel mirino del Tottenham di Josè Mourinho.

Il n°22 giallorosso è al momento giudicato incedibile, ma stando a quanto riportato in Inghilterra dal Daily Express, per arrivare a Zaniolo gli Spurs sarebbero pronti a far pervenire nella capitale un'offerta da 50 milioni di euro.

Qualora i due club dovessero trovare un accordo a queste cifre, vista e considerata la percentuale del 15% sulla rivendita di cui gode l'Inter, il club di Via della Liberazione andrebbe ad incassare così 7.5 milioni di euro. Un gruzzoletto niente male...