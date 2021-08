Inter su Vlahovic? L'agente parlerà con la Fiorentina stasera

Con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, che verrà ufficializzata a giorni, Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno andare alla ricerca di un sostituto che possa essere all'altezza e possa garantire una buona presenza in zona gol. Ecco perchè tra i nomi che piacciono di più c'è anche quello dell'attaccante serbo classe 2000 della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, infatti, stasera, nel corso dell'amichevole tra la squadra Viola e l'Espanyol, ci sarà anche la presenza sugli spalti dell'agente del giocatore che, molto probabilmente, parlerà anche con la dirigenza per capire quali novità ci sono per il rinnovo e se ci potrà essere uno spiraglio per la cessione.

Di fatto, la società di Rocco Commisso fa una valutazione molto elevata del giocatore, con una base di partenza che si attesta intorno ai 60 milioni di euro. Troppi per l'Inter, ma anche per qualunque altra società, tranne, ovviamente, per ciò che concerne la Premier League. Vedremo se ci saranno spiragli di apertura e se, in tal caso, si troverà la formula giusta.