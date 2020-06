Inter su Hakimi, tutto vero! C'è il sì del giocatore: trattativa in corso

Arrivano importanti novità sul mercato dell'Inter, che sembra aver messo gli occhi su uno dei migliori talenti del panorama internazionale: Achraf Hakimi. Nelle scorse ore infatti, voci provenienti dalla Spagna parlavano di come il giocatore marocchino fosse attratto dalla possibilità di giocare per il club nerazzurro, considerando inoltre che il Real Madrid non potrebbe garantirgli la titolarità, elemento per lui indispensabile.

Le voci provenienti da Madrid sono state confermate pochi minuti fa dal giornalista Gianluca di Marzio, secondo il quale c'è già il sì del giocatore ad un trasferimento nel club meneghino. Non solo, secondo l'esperto di mercato sarebbe già partita la trattativa tra Inter e Real per trovare un accordo sul costo del cartellino.

Hakimi a fine mese lascerà il Borussia Dortmund, club che l'ha prelevato in prestito dai blancos ormai due stagioni fa. Il classe 1998 ha da subito messo in mostra il suo enorme talento, consacrandosi come un vero e proprio top player tra gli esterni di centrocampo, nonostante la giovanissima età.