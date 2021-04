Inter su Florenzi? Pochettino: "Non commento mai le voci di mercato"

Nei giorni scorsi è uscita la notizia dell'interessamento dell'Inter per Alessandro Florenzi del PSG. Secondo quanto era stato riportato, i nerazzurri vorrebbero puntare su di lui per la corsia esterno, visto che è molto apprezzato da Conte.

Il suo attuale allenatore a Parigi, Mauricio Pochettino, oggi in conferenza stampa, ha parlato di questo interessamente glissando subito: "In generale non commento le voci di mercato. Giocatori, club, tutti dobbiamo restare concentrati sulle nostre tre competizioni, e del resto ne parleremo a fine stagione. Di Florenzi penso lo stesso che degli altri giocatori, che sono i migliori".

Per capire se l'interesse sarà concreto bisognerà attendere l'estate, quando ogni trattativa potrà venire a galla e concretizzarsi.