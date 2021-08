Inter su Correa: ecco la valutazione che ne fa la Lazio

La notizia della serata è quella della trattativa oramai vicina alla fine e che porterà Edin Dzeko all'Inter in questa sessione di mercato. Un giocatore tanto cercato negli anni passati e che in questa stagione sarà finalmente nerazzurro. Ma non solo quello del bosniaco sarà l'innesto in avanti, in viale della Liberazione sono concentrati anche per un'altra punta.

Ecco che torna prepotentemente in auge il nome dell'argentino classe 1994, Joaquin Correa, di proprietà della Lazio. E proprio sul biancoceleste, la redazione di Sky Sport ci da le ultime notizie, secondo cui il presidente Claudio Lotito avrebbe fatto una richiesta monstre del giocatore pari a 37 milioni di euro più bonus.

Una valutazione molto alta per un giocatore che non vuole più rimanere in maglia biancoceleste e ha già fatto sapere di volere andare via. Vedremo se Marotta e Ausilio intavoleranno una trattativa con la Lazio per esaudire la richiesta di Simone Inzaghi che, perso Romelu Lukaku, vorrebbe il suo pupillo.