Inter su Belotti? Il Torino ha deciso il prezzo del giocatore

Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro - il giocatore ha già sostenuto le visite mediche con la squadra inglese ed è volato a Londra - l'Inter è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire l'attaccante belga e che abbia le caratteristiche fisiche quanto più simili a quelle di Big Rom.

Ecco che, secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, la società nerazzurra di viale della Liberazione starebbe pensando di bussare alla porta del Torino per l'attaccante granata e della Nazionale campione d'Europa, Andrea Belotti. Il giocatore non piace soltanto all'Inter, ma ha destato l'interesse anche della Roma di Josè Mourinho. Intanto, il presidente del Torino, Urbano Cairo, avrebbe già avanazato la sua richiesta economica alle due società.

Il Gallo non si muoverà da Torino per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Ad un anno dalla scadenza del contratto di Belotti con il Torino, Inter e Roma ci pensano seriamente e potrebbero fare un'offerta interessante. Vedremo se, da qui alla fine del mercato l'interesse si concretizzerà in qualcosa di più, in modo da conseganre a Simone Inzaghi l'attaccante richiesto oltre ad Edin Dzeko il cui arrivo in nerazzurro non dovrebbe essere in discussione.