Inter, stop a Nandez? Il centrocampista verso la Premier

Secondo quanto riportato da parte del Corriere dello Sport, l'Inter potrebbe dover rinunciare al centrocampista uruguaiano del Cagliari, Nahitan Nandez che potrebbe scegliere ben altra destinazione.

Infatti, secondo il quotidiano romano, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse da parte del Leeds del presidente Radrizzani pronto a pagare la clausola risolutoria da 36 milioni di euro.

L'Inter ha cercato di acquistare il calciatore, magari coinvolgendolo in trattative di scambi come per il caso di Radja Nainggolan oppure come per Andrea Pinamonti, giocatori che interessano molto al Cagliari, ma probabilmente non se ne farà nulla.