Inter, staffetta tra top, il guerriero di Conte in arrivo

Per una volta tanto tutti sono d’accordo, le notizie che rimbalzano da qualche minuto parlano tutte la stessa lingua. Inter e Cagliari hanno trovato l’accordo per Godin, il difensore uruguaiano pure, domani spazio per gli ultimi dettagli poi lunedì lo sbarco in Sardegna per le visite, le formalità di rito e l’incontro con la nuova squadra.

Tutto bene quel che finisce bene? Si, perché se lunedì Godin svuoterà il suo armadietto alla Pinetina ci sarà subito chi lo riempirà. L’uscita dello sceriffo apre le porte (finalmente) all’arrivo di Vidal. Il cileno non è stato convocato oggi dal Barcellona per il trofeo Gamper ed è rimasto in palestra per svolgere lavoro fisico. Anche per lui un aereo in partenza tra domani e lunedì per raggiungere Antonio Conte che lo aspetta con ansia da un anno.