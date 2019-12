Inter, spunta una nuova pretendente per Politano. Possibile uno scambio

L'Inter lavora a gennaio non solo per il mercato in entrata, ma se si presenterà l'opportunità si farà anche qualche operazione in uscita. Uno dei nomi papabili per un'eventuale cessione è quello di Matteo Politano. Il giocatore piaceva al Napoli, con il quale si parlava di un possibile scambio con Llorente.

Ora, stando al Corriere dello Sport, l'esterno sarebbe entrato nei radar anche di Fonseca, che lo vorrebbe per la sua Roma come alternativa di Zaniolo. Politano gradirebbe un ritorno nella capitale.

L'Inter punta ad una cessione a titolo definitivo, e la Roma potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Florenzi, anche se la posizione di quest'ultimo a Trigoria in questo momento appare più stabile. La trattativa, secondo il quotidiano romano, non è una priorità, e se ne parlerà quindi con calma durante la sessione invernale.