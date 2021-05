Inter, sorrisi per la salvezza del Cagliari: Nainggolan resta in rossoblu?

La salvezza del Cagliari fa felice anche l'Inter che spera a questo punto nel riscatto di Radja Nainggolan dai parti dei sardi. A bilancio il centrocampista belga pesa ancora 6 milioni.

Eccessivi, ovvio, per il club di Tommaso Giulini che cerca formule alternative. Il prestito non è rinnovabile visto che il Ninja va in scadenza tra un anno. Nainggolan resterebbe volentieri in Sardegna, dove ha iniziato a giocare in Italia e dove potrebbe chiudere la carriera. L'ultimo anno di stipendio prevede circa 5 milioni per l'ex Roma, che dovrebbe spalmarsi su 2-3 anni i propri guadagni.

Sicuramente previsto un summit a fine mese. Intanto l'Inter spera di fare cassa, per gonfiare il proprio bilancio entro il 30 giugno servono cessioni. E Nainggolan fa certamente parte di coloro che non rientrano più nei piani.