Inter: sono sei nomi in uscita, ma due sono grane da risolvere

Prima di poter occuparsi delle entrate, bisogna cedere gli esuberi. Questo il mantra della dirigenza nerazzurra per poter affrontare nel migliore dei modi il mercato estivo e poter regalare ad Inzaghi una rosa capace di poter essere competitiva anche nella prossima stagione in cui ci sarà molto affollamento per la lotta alla vittoria finale.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, l'Inter avrebbe messo sei nomi in uscita. Si tratta dei già noti Joao Mario (vicino al Benfica per 7,5 milioni di euro) e Dalbert (c'è l'accordo per il prestito con obbligo di riscatto con il Trabzonspor a 7 milioni di euro, ma lui sembra propenso a rifiutare la proposta), oltre ad Alexis Sanchez e Arturo Vidal che hanno ingaggi esorbitanti e sono difficilmente piazzabili dato che non ci sono offerte, Vecino che ha chiesto di essere ceduto e Radja Nainggolan con il quale si cerca un accordo sulla buonuscita.

Tanto lavoro per i dirigenti di viale della Liberazione per avere fondi freschi in modo da raggiungere gli obbiettivi economico-finanziari richiesti dalla proprietà e di poter costruire una squadra forte capace di lottare per lo scudetto e per fare molto meglio in Champions League.