Inter, Sommer parla del suo futuro: lo svizzero da indicazioni sulla destinazione nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/07/2023

Inter, Sommer da un annuncio sul proprio futuro. In casa nerazzurra sono ore cruciali per quanto riguarda il calciomercato. Non solo la ricerca di quello che dovrà essere il nuovo centravanti, ma anche tutti quegli altri tasselli che serviranno per completare la rosa di Simone Inzaghi. Tra questi, anche il ruolo del portiere, al momento rimasto scoperto e con il solo Di Gennaro certo della presenza ad Appiano Gentile.

Infatti, dopo la partenza di Onana andato al Manchester United e quella di Handanovic per scadenza di contratto, in casa interista si sta cercando di mettere a punto almeno un acquisto tra i pali. Il nome preferito per il ruolo di titolare è quello di Yann Sommer del Bayern Monaco. Proprio oggi, dopo l’amichevole dei bavaresi vinta per 1-0 contro il Kawasaki Frontale, il portiere svizzero ha parlato del proprio futuro.

Ecco le parole di Sommer riportate da Calciomercato.com: “Trasferimento all’Inter? Non voglio dire nulla, al momento sono qui al Bayern Monaco e sono felice. La notizia è uscita già qualche giorno fa, vedremo cosa succederà”. Insomma parola che fanno capire la volontà del giocatore di poter iniziare l’avventura in nerazzurro, anche se prima i bavaresi dovranno trovare un sostituto all’altezza dello svizzero.