Inter Sommer, finalmente c’è l’accordo con Bayern (Sky)

di Redazione, pubblicato il: 27/07/2023

(Inter) E’ Sky Sport Germania a dare l’annuncio: Inter e Bayern hanno raggiunto l’accordo per Sommer. Il portiere svizzero passerà all’Inter per un cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. Tutti gli aspetti burocratici saranno definiti nella prossima settimana.

Il club bavarese dovrebbe aver risolto il proprio problema legato alla incertezza sulle condizioni fisiche di Neuer e quindi il via libera a Sommer è arrivato.

Per il club nerazzurro si tratta adesso di verificare le opzioni per il secondo portiere. Insistere su Trubin nonostante la richiesta non irrilevante chiesta dallo Shakhtar o passare alla più economica scelta di Audero? Tutti questiti che molto probabilmente saranno affrontati nel vertice di mercato dei prossimi giorni in Giappone.