Inter, sogno Alaba a parametro zero. Il Bayern ritira l’offerta per il rinnovo

L’avventura di David Alaba con la maglia del Bayern Monaco sembra ormai giunta al capolinea. L’austriaco è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e non sembrerebbe intenzionato a rinnovare. Sulle tracce dell’esterno ci sarebbero diversi top club europei, tra cui l’Inter, che starebbe monitorando con attenzione la situazione.

Il club bavarese, nelle ultime settimane, avrebbe provato in tutti i modi a convincerlo ma non ci sarebbe riuscita. A confermare la notizia è stato Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ai microfoni di Sky sport.de:

“Non so se potremo ancora trovare unasoluzione comune. Adesso dobbiamo fare i conti con la realtà, ovvero che David potrebbe andare via. Le cose sono andate in questo modo: noi abbiamo fatto un’offerta inizialmente e lui l’ha rifiutata. Poi ne abbiamo fatta un’altra con una scadenza. Al termine di questa nessuno ci ha fatto sapere nulla e noi l’abbiamo ritirata. Ho provato a parlare con l’agente del calciatore e anche con David ma non è accaduto nulla. A questo punto dobbiamo pensare che lui ci lascerà. In ogni caso siamo tutti dei professionisti”.