Inter, Skriniar verso il Manchester United? Lo scenario

Già da qualche settimana circola la voce di una possibile cessione di Milan Skriniar, che per motivi tecnico-tattici non sembra essere il difensore ideale per il reparto a tre di Conte. Un anno fa l'Inter rifiutò un'offerta da 65 milioni da parte del Manchester City, ora il club nerazzurro è disposto ad ascoltare offerte anche di una decina di milioni inferiori a quella dei Citizens.

Dall'Inghilterra fanno sapere di un interesse crescente del Manchester United, anche se riscontri ufficiali non ne sono ancora arrivati. I soldi della qualificazione alla prossima Champions League e il nome di Alexis Sanchez, però, sembrano ottimi propositi per aprire la trattativa. Conte spinge per trattenere a Milano il Nino Maravilla e Marotta sta trattando con i Red Devils.

Dopo gli affari Lukaku e Young, la collaborazione United-Inter continua a mantenersi calda. Con Sanchez vicino all'acquisto definitivo da parte dei nerazzurri e il nome di Skriniar sul taccuino dello United, l'asse Milano-Manchester è uno dei più caldi delle ultime estati.