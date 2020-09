Inter, Skriniar sul mercato. E il Psg avvia i primi contatti

Con la conferma di Antonio Conte, il futuro di Milan Skriniar sembrerebbe ormai definito. Chiuso dall'ormai punto fermo Diego Godin, lo slovacco è sul mercato e dalla sua cessione i nerazzurri sperano di incassare una succosa entrata da reinvestire su altre operazioni per rinforzare l'organico. Le gerarchie nella retroguardia sarebbero ormai state stabilite: De Vrij e Bastoni gli altri due intoccabili, con Godin che ha scalzato Skriniar. Per il centrale ci sono due squadre.



Il Tottenham allenato da José Mourinho è sempre alla finestra, ma ora anche il Paris Saint-Germain sarebbe entrato nella corsa al numero trentasette interista. Momentaneamente sono stati avviati dei contatti non proprio spediti tra le parti, con gli intermediari che sono al lavoro per capire la fattibilità della trattativa



Thiago Silva, che non ha rinnovato accasandosi col Chelsea di Lampard, potrebbe quindi essere rimpiazzato dall'ex Samp (quest'ultimo che percepisce un ingaggio sui 3 milioni). Il costo dello stipendio del calciatore non spaventa Al-Khelaifi data la cifra abbordabile per le casse del club parigino. L'idea dell'Inter è di incassare il più possibile, ma i 70 milioni richiesti sembrerebbero essere troppi per qualsiasi club interessato allo stopper slovacco. Spurs e Psg monitorano la situazione, con Suning che adesso cerca di piazzare altrove forse l'ex beniamino dei tifosi. A riportarlo nella giornata odierna è Calciomercato.com