Inter Skriniar, sorpresa in vista? I nerazzurri valutano la cessione

Milan Skriniar sta soffrendo, in questa prima parte di stagione, l'adattamento allo schieramento a 3 di Antonio Conte. Il quotidiano torinese sottolinea come la difficoltà nasca anche dal fatto che lo slovacco viene impiegato sul centro sinistra, ed in fase di impostazione deve portarsi il pallone sul destro, perdendo un tempo di gioco.

Per quanto riguarda il futuro l'Inter si sente sicura, visto che Skriniar ha sempre lanciato segnali di amore per la sua squadra. Tuttavia, scrive Tuttosport, i nerazzurri potrebbero vacillare se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile.

La valutazione si aggira sui 75-80 milioni di euro. E se un club dovesse farsi avanti proponendo una cifra simile l'Inter valuterebbe la cessione. Questo soprattutto se le difficoltà continuassero e se la crescita di Bastoni proseguisse in questo modo.