Inter: Skriniar no, Darmian sì: a giorni la risposta di un altro difensore in scadenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/02/2023

Inter, si continua a lavorare sul fronte rinnovi. Come oramai è di dominio comune, in casa nerazzurra, la dirigenza, sta provando a trattenere quei giocatori in scadenza di contratto che ritiene strategici per la prossima stagione. Soprattutto in difesa, sono tanti i nomi che vedono spirare il proprio rapporto con il club nerazzurro il prossimo 30 giugno, ed è per questo che si cerca la quadra giusta per proseguire insieme.

Se Skriniar ha deciso di non far più parte del progetto nerazzurro per accasarsi al Paris Saint-Germain, dall’altro lato Darmian ha scelto di continuare a Milano la sua carriera abbassandosi l’ingaggio. Ma c’è un altro giocatore a cui è stato proposta il prolungamento e che, a breve, dovrebbe dare una risposta definitiva. Ecco di chi si tratta.

Dunque, tanti giocatori in scadenza per la squadra nerazzurra. Non tutti rinnoveranno e non tutti, di conseguenza, faranno parte del progetto futuro della società. Chi, invece, la società vuole che continui a farne parte è Stefan de Vrij. Il difensore a giugno vedrà scadere il proprio contratto e si è visto recapitare dalla società un’offerta pari all’ingaggio attuale, ovvero 4 milioni più bonus.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si è preso qualche giorno di tempo e poi darà una risposta definitiva al club. Ma l’olandese non è l’unico. Infatti, a breve, potrebbero essere imbastiti discorsi anche per D’Ambrosio e Dzeko, che la società ritiene un elemento fondamentale nonostante i 37 anni d’età.