Inter, sirene inglesi per Chiesa: pronta l’offerta alla Fiorentina

Il futuro di Federico Chiesa sembrerebbe sempre più lontano dalla Fiorentina. Il talento viola è destinato ad essere uno dei nomi più pregiati della prossima finestra di mercato. L’intenzione di Rocco Commisso sarebbe comunque quella di trattenerlo, ma nel caso in cui il giocatore chiedesse di andare via non si opporrebbe alla cessione. I viola valuterebbero il giocatore circa 60-70 milioni di euro e non sembrerebbero intenzionati a concedere sconti. I nerazzurri avrebbero intenzione di inserire nella trattativa alcune contropartite per provare ad abbassare le richieste dei viola.

Sul classe ‘97 ci sarebbe sopratutto la Juventus, che avrebbe già trovato un principion d'accordo con l'entourage del giocatore; ma attenzione anche ad alcuni club di Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, su Federico Chiesa ci sarebbero anche Manchester United e Chelsea. L'interesse più concreto sarebbe quello dei Red Devils, che sarebbero pronti a presentare subito un’offerta ai viola per beffare la concorrenza nerazzurra e bianconera.