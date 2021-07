Inter, sirene inglesi per Barella: pronti 70 milioni di euro

Stagione da incorniciare per Nicolò Barella, il centrocampista è stato uno dei principali protagonisti dello scudetto nerazzurro e anche dell’Europeo vinto dall’Italia. Il classe ‘97 si è confermato come uno dei migliori talenti del calcio italiano e si può considerare ormai un top player.

Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni di diversi top club europei, specialmente di quelli di Premier League. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex Cagliari sarebbe finito nel mirino di Manchester United e soprattutto del Liverpool. Jurgen Klopp lo avrebbe individuato come l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo e la dirigenza sarebbe pronta ad accontentarlo. I Reds, riporta il quotidiano, sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta mostre da 70 milioni di euro per provare a convincere l’Inter a cederlo.

I nerazzurri considererebbero il giocatore incedibile e sarebbero già al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto, ma non è da escludere che di fronte ad un’offerta del genere, specialmente in questo periodo delicato, possano cambiare idea.

C’è da sottolineare che l’intenzione del giocatore sarebbe quella di restare a Milano e che il nuovo allenatore Simone Inzaghi ha ribadito nel corso della conferenza stampa di presentazione che non ci saranno altre cessioni importanti dopo quella di Achraf Hakimi. Il Liverpool, intanto, resta comunque alla finestra.