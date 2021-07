Inter, si scalda la pista Molina: il piano di Marotta per convincere l’Udinese

In attesa dell’ufficialità della cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain per 71 milioni di euro, l’Inter sarebbe al lavoro per acquistare un suo sostituto per la fascia destra. Tra i nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche quello di Nauhel Molina dell’Udinese, una delle rivelazioni dell’ultima Serie A da tempo nei radar nerazzurri.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nel summit di mercato tenutosi con Simone Inzaghi il tecnico avrebbe espresso il suo gradimento per il giocatore. L’Udinese sarebbe disposto a cederlo per almeno 20 milioni di euro ma il suo valore potrebbe lievitare nelle prossime settimane. Molina, infatti, si sta rendendo protagonista in Copa America con la maglia dell’Argentina diventando uno dei titolarissimi del commissario tecnico Scaloni.

L’Inter al momento non potrebbe permettersi grandi investimenti sul mercato a causa della nota situazione economica della società. Il piano di Beppe Marotta sarebbe quello di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche per provare ad abbassare la richiesta economica e convincere il presidente del club friulano Pozzo.

Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche Hector Bellerin dell’Arsensal, valutato sempre una ventina di milioni di euro ma che potrebbe essere acquistato con la formula del prestito.