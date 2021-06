Inter, si scalda la pista che porta ad Hakan Calhanoglu

L'Inter è in trattativa per portare a parametro zero Hakan Calhanoglu in nerazzurro. Il giocatore non dovrebbe rinnovare con il Milan

Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, l'Inter si sarebbe seriamente fatta avanti per portare sull'altra sponda del Naviglio il trequartista del Milan, Hakan Calhanoglu. Il giocatore, da mesi è in contrattazioni con la società rossonera per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dato lo stop alla trattativa, Marotta si è inserito per provare a prelevare il giocatore. Per l'Inter potrebbe essere un profilo buono per il centrocampo, con Inzaghi che potrebbe farne quello che alla Lazio ha fatto con Luis Alberto. Calhanoglu-Inter, pista calda che i dirigenti nerazzurri vogliono battere.