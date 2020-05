Inter, si riapre la pista per il terzino: può arrivare a parametro zero

La sempre più probabile cessione di Kwadwo Asamoah e il riscatto ancora incerto di Cristiano Biraghi, obbligherebbero i nerazzurri ad acquistare un nuovo esterno sinistro per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero alla ricerca di un esterno in grado di ricoprire tutta la fascia adatto per il modulo di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, si sarebbe riaperta la pista per Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain, profilo particolarmente gradito da Antonio Conte e già vicinissimo ai nerazzurri durante la finestra di mercato invernale. Il francese è in scadenza di contratto al termine della stagione e il suo agente sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.



Nelle ultime settimane il suo nome è stato spesso accostato al Barcellona, ma il club catalano non sembrerebbe più interessato ad ingaggiare giocatore. Il classe ‘92, che ha recentemente firmato per per l’agenzia Sports Invest Uk, avrebbe diversi estimatori anche in Premier League. Secondo il quotidiano transalpino, sul giocatore ci sarebbe specialmente l’Arsenal, anche se la pista più calda resta quella che porta all’Inter.