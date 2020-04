Inter, si riapre la pista Dzeko?La Roma fa chiarezza sul futuro del bosniaco

I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione. I principali candidati sarebbero Dries Mertens e Oliver Giroud, ma nelle ultime ore è emerso nuovamente il nome di Edin Dzeko.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe intenzione di abbassare il monte ingaggi della rosa e potrebbe cedere il centravanti durante la prossima finestra di mercato. Il bosniaco, vicinissimo ai nerazzurri la scorsa estate, sarebbe uno degli obiettivi principali di Antonio Conte. Come rivelato dalla rosea, l’Inter sarebbe ancora interessata al giocatore e potrebbe fare un nuovo tentativo in estate per acquistarlo.

Il club giallorosso ha però voluto smentire quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, attraverso una nota pubblicata dall’Ansa: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato - si legge nella nota inviata all'Ansa -. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento”.