Inter, si punta un giovane per la difesa: può arrivare pagando la clausola

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/06/2023

Inter, si punta un giovane per il reparto difensivo. Dopo la sconfitta in finale di Champions League, la società nerazzurra si sta mettendo al lavoro per cercare di rendere la rosa di Simone Inzaghi competitiva anche per la prossima stagione. Già nella giornata di ieri ci sono stati alcuni colloqui con il tecnico per gettare le basi per il futuro e un altro ci sarà tra circa una settimana.

Uno dei reparti maggiormente sotto la lente di ingrandimento è, di sicuro, quello difensivo. Infatti, sono tanti i nomi che lasceranno o potrebbero lasciare Appiano Gentile. Fermo restando gli imminenti rinnovi di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, qualche innesto dovrà necessariamente essere fatto.

Oltre al nome di Kalidou Koulibaly, circola anche quello di un giovane molto interessante. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i nerazzurri stanno puntando il centrale classe 2000 di proprietà dell’Aarhus, Yann Bisseck. Il giocatore tedesco dovrebbe lasciare la squadra svizzera e l’Inter è una delle squadre in corsa per acquistarlo.

Per portarlo a Milano, la società di viale della Liberazione, dovrebbe pagare la clausola prevista dal contratto del giocatore e che ammonta a 7 milioni di euro. Insomma, si cercano profili adatti e che possano avere le caratteristiche utili ad Inzaghi. Bisseck potrebbe essere uno di quelli.