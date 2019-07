Inter, si punta un altro centrocampista: pronti 10 milioni di euro

Ancora lavori in corso per il centrocampo dell'Inter. Dopo aver già definito gli acquisti di Stefano Sensi (già in gol nella prima uscita stagionale contro il Lugano), Lucien Agoumé e Nicolò Barella (il giocatore ha ancora qualche giorno di vacanza prima di aggregarsi ufficialmente al suo nuovo team), il club di Viale della Liberazione sta puntando un altro centrocampista.

Si tratta di Jailson Marques Siqueira, classe '95 che milita tra le file del Fenerbahce. Sempre dal club turco l'Inter ha seguito da molto vicino anche Eljif Elmas, ma quest'ultimo sembra ormai essersi promesso al Napoli.

Nel frattempo, Per Jailson il portale Yani Asip ha fatto sapere che il Fenerbahce vorrebbe 12 milioni di euro, mentre l'Inter ad oggi ne offre 10.