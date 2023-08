Inter, si pensa a riacquistare un canterano: la società ha un piano per lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/08/2023

Inter, la società pensa al riacquisto di un canterano. In casa nerazzurra, queste, sono ore importantissime per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, dopo l’arrivo di Sommer, oggi impegnato nell’amichevole contro il Salisburgo, e quelli imminenti di Samardzic e Audero, mancano ancora un paio di pedine per completare la rosa di Simone Inzaghi per poter competere in ogni campo.

Il centravanti e il braccetto di difesa rimangono due tasselli che mancano nella rosa nerazzurra e che dovranno essere riempite quanto prima. Ma occhio anche a delle operazioni, cosiddette, minori, anche in entrata. Infatti, la rivelazione delle ultime ore, è data dalla redazione di Gianluca Di Marzio.

Infatti, pare che la società nerazzurra sia seriamente intenzionata ad esercitare la clausola di riacquisto per riprendere il canterano classe 2000, Niccolò Corrado. Il giovane terzino, di proprietà della Ternana, interessa a Genoa e Sassuolo e dopo degli ottimi campionati in B, adesso è pronto per il grande salto.

La dirigenza di viale della Liberazione, ha intenzione di esercitare con un anno di anticipo la recompra del giocatore per poi girarlo in prestito ad una delle due società. Vedremo come evolverà questa vicenda. Ma Corrado potrebbe ritornare in nerazzurro anche se, almeno per il momento, solo di passaggio. Genoa o Sassuolo lo aspettano.