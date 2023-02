Inter, si passa all’incasso: cresce la cifra da incassare per la cessione di Zaniolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/02/2023

Inter, la società nerazzurra passa all’incasso. Proprio nella giornata di ieri, la Roma, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del trequartista Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Dopo i tanti tira e molla sul rinnovo del contratto e la rottura definiva non solo con la società e con la squadra, ma con l’intero ambiente giallorosso, l’ex canterano nerazzurro ha deciso di cambiare aria definitivamente.

Questa cessione, però, non interessa direttamente solamente le due società coinvolte nella compravendita, ma interessa anche l’Inter. La società di viale della Liberazione, infatti, deteneva un 15% sulla futura rivendita del ragazzo che era passato per il proprio settore giovanile. Una cifra che, dunque, verrà incassata, ma che potrebbe non corrispondere a quella di cui si è parlato nelle ultime settimane.

Inter, la società nerazzurra passa all’incasso dalla cessione di Zaniolo: ecco a quanto potrebbe ammontare la cifra guadagnata

Dunque, come anticipato, Nicolò Zaniolo è passato a titolo definitivo al Galatasaray. Una sessione di mercato complicata per il ragazzo che, dopo lo sfumare delle trattative con Tottenham, Milan e Bournmouth, ha deciso di propendere per l’esperienza in Turchia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le cifre dell’affare ammontano a 16 milioni di euro più bonus.

Dunque, per l’Inter, visto il 15% sulla futura rivendita del ragazzo, l’incasso attuale è pari a 2,4 milioni di euro. Ma le cose potrebbero cambiare in futuro. Infatti, se Zaniolo dovesse raggiungere tutti gli obiettivi fissati dai bonus, ecco che la cifra incassata dai nerazzurri sarebbe ulteriormente lievitata e arriverebbe fino a sfiorare i 4 milioni. In un periodo di crisi economica e di cessioni dolorose, sicuramente incassare da un giocatore che non è un proprio tesserato, è un elemento positivo.