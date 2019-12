Inter, si guarda al futuro. Tanti giovani talenti sul taccuino di Marotta

Non c'è solo la finestra di mercato invernale nei pensieri della dirigenza dell'Inter. Marotta e gli altri uomini mercato nerazzurri stanno già ragionando su diversi nomi in vista dell'estate. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui giovani talenti che si trovano sul taccuino dell'amministratore delegato.

In alcuni casi si tratta di nomi noti, come ad esempio Federico Chiesa e Sandro Tonali. I due italiani sono seguiti da tempo, e per entrambi bisognerà fare i conti con la concorrenza della Juventus. Restando in serie A piacciono i vari Nandez del Cagliari, Allan del Napoli e Musso. Il portiere argentino dell'Udinese si giocherà il ruolo di post Handanovic con Radu, già di proprietà dell'Inter ma in prestito al Genoa.

Inoltre si monitora la situazione legata a Kumbulla, difensore del Verona. Infine ci sono i nomi dei giocatori che militano all'estero. In questo senso piacciono molto Lincoln del Flamengo, e Haaland, che milita nel Salisburgo.