Inter, si fiuta l’affare a sorpresa. Costi quel che Kostic

INTER - Durante il proprio percorso in nerazzurro, Ivan Perisic si è spesso contraddistinto in positivo alternando però anche periodi di alti e bassi. Nell'estate del 2019, sul gol di mercato, l'Inter lo acquista dal Wolfsburg versando nelle casse del club tedesco poco meno di 20 milioni di euro.

Da qui Perisic diventa un punto cardine quasi per ogni allenatore, fino a quando nell'estate 2019 non viene ceduto in prestito al Bayern Monaco dove conquista il Triplete per poi tornare alla base un anno dopo alla corte di Antonio Conte. Oggi sulla panchina nerazzurra siede Simone Inzaghi, tecnico che sembra apprezzare le sue doti mandandolo in campo titolare già due volte consecutive.

Ma cosa può esserci nel futuro professionale del n°14 interista? Il suo contratto scadrà a giugno 2022, con la dirigenza di Via della Liberazione che non gli ha ancora fatto pervenire alcuna offerta per prolungare tale accordo. E' così che in orbita Inter si ripropone il nome di Filip Kostic, vicino all'approdo alla Lazio questa estate ma che alla fine ha deciso di continuare a disputare la stagione 2021/2022 con la maglia dell'Eintracht Francoforte.

Il serbo piace molto sia al DS Piero Ausilio, sia all'AD Giuseppe Marotta soprattutto per la sua grande capacità di spingere sul fronte sinistro offendendo in maniera piuttosto pericolosa. La valutazione di mercato, però, al momento resta quasi proibitiva: quasi 40 milioni di euro