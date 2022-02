Inter, si firmano i rinnovi. Occhi puntati su un Top a parametro zero

Inter, è tempo di firme, rinnovi e occasioni di mercato.

Secondo il quotidiano Tuttosport l’Inter ufficializzerà nelle prossime ore diversi accordi di rinnovo.

Il giorno dopo l’amara sconfitta subita in casa contro il Liverpool (qui le pagelle del match) in casa nerazzurra si continua a guardare al futuro. In primis Steven Zhang, ancora in Italia e ieri a San Siro, dovrà confermare lo staff dirigenziale. I prolungamenti di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono ormai pronti e l’ufficialità potrebbe avvenire già in giornata.

Dovremmo esserci anche per quanto riguarda il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il regista croato, che va in scadenza a giugno, dovrebbe prolungare la sua permanenza in nerazzurro per altri quattro anni con un ingaggio di 6 milioni a stagione che con i bonus può arrivare a toccare quota 7. Ieri allo stadio era presente il padre del centrocampista accompagnato dall’avvocatessa di fiducia, fatto che fa presagire l’imminente firma. Ancora nulla invece per l’altro croato Perisic, anche ieri autore di una grande prestazione. Con l’esterno sinistro ci sono state aperture, in quanto lo stesso giocatore vorrebbe rimanere, ma la differenza tra la richiesta e l’offerta del club resta ampia. Se ne riparlerà dopo la partita di ritorno con il Liverpool.

Sempre sul quotidiano sportivo torinese, si legge anche dell’attenzione del club nerazzurro nel monitorare Franck Kessie. Il centrocampista del Milan al momento è libero di firmare con qualsiasi club, andando in scadenza a luglio e non avendo ancora trovato un accordo con i rossoneri. L’Inter potrebbe provare un colpo alla Calhanoglu (qui i giudizi sulla partita di ieri del turco), ma la richiesta economica del giocatore, che vorrebbe 7 milioni netti l’anno più bonus, e la concorrenza sono fattori determinanti. Sulle tracce dell’ivoriano ci sarebbero infatti anche il Tottenham di Conte, il Newcastle e il Barcellona. Al momento appaiono più defilate Juventus e Liverpool.